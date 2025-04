Operações policiais no Rio levam ao sequestro de ônibus e fechamento de escolas Ações contra o tráfico na zona norte resultam em interrupção de serviços públicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 00h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 00h05 ) twitter

Rio: sete ônibus são sequestrados por criminosos durante operações da PM contra o tráfico

Durante operações da Polícia Militar no Rio de Janeiro para combater o tráfico de drogas, sete ônibus foram sequestrados por criminosos. As ações ocorreram na zona norte, principalmente nos complexos da Maré e do Chapadão. Como consequência, 42 escolas fecharam suas portas e seis unidades de saúde interromperam seus atendimentos.

No Complexo da Maré, barricadas foram removidas para permitir o acesso policial. Um dos ônibus foi utilizado para bloquear a linha amarela, uma importante via expressa da cidade. Na Pavuna, outros seis ônibus foram tomados por traficantes e usados como barricadas após confrontos com policiais no Complexo do Chapadão.

