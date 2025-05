Oposição formaliza pedido de CPMI para investigar fraudes no INSS Instalação da CPMI depende do presidente do Congresso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h24 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h24 ) twitter

Oposição protocola pedido de abertura de CPMI para investigar fraudes no INSS

A oposição protocolou um pedido para criar uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) com o objetivo de investigar fraudes no INSS. Esta estratégia foi adotada por deputados e senadores para contornar a fila de CPIs na Câmara dos Deputados. A decisão sobre a instalação da CPMI agora está nas mãos do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso.

Os parlamentares desejam investigar descontos que totalizam mais de R$ 6 bilhões nos salários de aposentados e pensionistas. O governo se opõe à criação da CPMI, alegando que a Polícia Federal já realiza as investigações necessárias.

Assista em vídeo - Oposição protocola pedido de abertura de CPMI para investigar fraudes no INSS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!