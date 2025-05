Oposição pede CPI para investigar fraudes bilionárias no INSS Proposta liderada pelo PL visa esclarecer desvio de recursos de aposentados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h09 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oposição protocola na Câmara pedido de abertura de CPI para apurar fraudes no INSS

A oposição protocolou um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara dos Deputados para investigar um esquema fraudulento que desviou mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas do INSS. A proposta conta com o apoio de 185 deputados de 14 partidos, liderada por parlamentares do PL.

A decisão sobre a instalação da CPI está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Motta, que analisa outros 13 pedidos de CPIs, dos quais apenas cinco podem ser ativos simultaneamente. A Polícia Federal confirmou que os desvios ocorreram sem autorização dos beneficiários.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou a necessidade de definir como será feito o ressarcimento dos valores descontados ilegalmente, garantindo que o governo está comprometido em reparar as perdas das pessoas afetadas. Gilberto Waller Júnior foi nomeado como o novo presidente do INSS em meio às investigações.

Assista em vídeo - Oposição protocola na Câmara pedido de abertura de CPI para apurar fraudes no INSS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!