Opositores de Maduro chegam aos EUA após resgate americano Grupo estava refugiado na embaixada argentina em Caracas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h15

Opositores de Nicolás Maduro desembarcam nos EUA após resgate do governo americano

Opositores do governo de Nicolás Maduro chegaram aos Estados Unidos após serem resgatados pelo governo americano. O grupo estava abrigado na embaixada da Argentina em Caracas, atualmente sob administração brasileira. Associados à líder opositora, Maria Corina Machado, buscaram refúgio em março do ano passado devido ao aumento das repressões contra opositores. Até agora, não houve declaração oficial do governo venezuelano sobre a saída do grupo.

