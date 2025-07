P. Diddy é condenado por acusações de prostituição nos EUA Rapper escapa de prisão perpétua após julgamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h54 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h54 ) twitter

Rapper ‘P. Diddy’ é absolvido de acusação de extorsão e tráfico sexual

Sean Diddy Combs foi condenado por duas acusações de transporte de pessoas para prostituição, mas absolvido das acusações de extorsão e tráfico sexual, evitando assim uma possível prisão perpétua. O veredito foi anunciado após um julgamento federal de oito semanas.

Os crimes ocorreram entre 2007 e 2024 em festas com drogas e sexo não consensual, segundo a promotoria. As condenações podem resultar em até 20 anos de prisão, mas a data da sentença ainda não foi definida. A Justiça americana negou liberdade ao rapper mesmo após a defesa oferecer pagamento de fiança.

A mãe do rapper demonstrou confiança no tribunal, enquanto seu advogado expressou satisfação com o resultado do julgamento.

Assista ao vídeo - Rapper ‘P. Diddy’ é absolvido de acusação de extorsão e tráfico sexual

