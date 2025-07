Lula viaja para a Argentina para assumir a presidência temporária do Mercosul

Depois da Bahia, o presidente Lula viajou para a Argentina, onde vai assumir a presidência temporária do Mercosul. O presidente desembarcou em Buenos Aires no fim da tarde. Amanhã (3), Lula participa da reunião dos chefes de estado do Mercosul e receberá oficialmente a presidência rotativa do bloco, que atualmente está com a Argentina. Esta é a primeira viagem de Lula ao país desde que Javier Milei assumiu o governo em dezembro de 2023. Lula recebeu autorização da Justiça argentina para se encontrar com a ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar em Buenos Aires. Hoje (2), foi anunciado o acordo comercial entre o Mercosul e o bloco europeu formado por Suíça, Islândia, Noruega e Liechenstein, países que não fazem parte da União Europeia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!