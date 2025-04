Padarias no Brasil enfrentam falta de confeiteiros qualificados Setor de confeitaria busca profissionais para preencher milhares de vagas abertas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 09/04/2025 - 00h25 ) twitter

Com 140 mil vagas em aberto, padarias têm dificuldade para encontrar profissionais qualificados

Padarias em todo o Brasil estão enfrentando dificuldades para contratar profissionais qualificados, com mais de 140 mil vagas abertas, especialmente para confeiteiros. A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria destaca a importância da qualificação para quem deseja ingressar ou se especializar na área.

Aldair, confeiteiro-chefe há quase três décadas em uma padaria de São Paulo, relata que mesmo com a contratação recente de dois novos confeiteiros, ainda precisa de mais três profissionais para atender à demanda. Paulo deixou seu trabalho anterior com entregas por aplicativo para se especializar em confeitaria e buscar crescimento na profissão.

Cursos técnicos têm sido essenciais para formar e requalificar profissionais, oferecendo a base necessária para que ingressem no mercado com confiança. Daniela já está no segundo curso e vê na confeitaria uma oportunidade de carreira promissora. Profissionais experientes afirmam que o reconhecimento dos clientes é uma das recompensas mais gratificantes no setor.

