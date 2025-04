Países asiáticos anunciam resposta a tarifas dos EUA China, Japão e Coreia do Sul planejam medidas contra novas taxas americanas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/04/2025 - 23h56 (Atualizado em 03/04/2025 - 23h56 ) twitter

Após tarifaço, China declara que adotará taxas retaliatórias aos EUA

Os países asiáticos anunciaram medidas para mitigar o impacto das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. A China declarou que adotará ações retaliatórias, enquanto o Japão e a Coreia do Sul também foram afetados pelas taxas adicionais. As bolsas de valores da Ásia registraram quedas significativas em resposta ao anúncio.

A China criticou as tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, alegando que não estão alinhadas com as normas do comércio internacional. O Ministério do Comércio chinês informou que as contramedidas elevarão a tributação sobre produtos americanos para um total de 54%. No Japão, uma tarifa de 25% sobre importações de automóveis já está em vigor, e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba prometeu suporte às empresas afetadas. A Coreia do Sul, que também enfrenta uma tarifa de 25%, juntou-se aos seus vizinhos para uma resposta conjunta.

As bolsas asiáticas foram as primeiras a sentir os efeitos das novas tarifas, com o índice Nikkei de Tóquio caindo 2,77% e o índice Hang Seng de Hong Kong recuando 1,52%. A situação reflete a tensão crescente nas relações comerciais entre os países asiáticos e os Estados Unidos.

