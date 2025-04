Brasil pode aproveitar tarifaço de Trump para se aproximar de parceiros como China e Japão

Segundo especialistas, o tarifaço de Trump pode provocar perda de espaço na negociação com os americanos, mas também deve abrir novas oportunidades com outros parceiros comerciais, como China e Japão. Na balança comercial, os Estados Unidos levam vantagem sobre o Brasil. No ano passado, as exportações brasileiras para os Estados Unidos somaram mais de US$ 40 bilhões. A imposição de novas tarifas de importação nos Estados Unidos deve gerar uma reorganização do comércio internacional. No mercado brasileiro, a expectativa em relação a taxação mexeu pouco com o dólar que subiu 0,28%, cotado a R$ 5,69. Já a bolsa ficou praticamente estável, em 0,03%.



