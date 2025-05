Palmeiras vence Realidade Jovem na estreia do Paulistão Feminino Primeira rodada do campeonato inclui confronto entre São Paulo e Santos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h32 (Atualizado em 08/05/2025 - 00h42 ) twitter

Paulistão feminino começa com vitória do Palmeiras sobre o Realidade Jovem

O Campeonato Paulista Feminino de Futebol começou com o Palmeiras enfrentando o Realidade Jovem de São José do Rio Preto, onde o time da capital venceu com um gol de cabeça de Stefane. Outro destaque da rodada inicial foi o clássico entre São Paulo e Santos, que terminou com a vitória do Santos por 2 a 1. O primeiro gol foi de Carol Baiana para o Santos, Serrana empatou para o São Paulo, mas Ana Alice garantiu a vitória santista no final do jogo. A RECORD News fará a cobertura de todo o campeonato.

Assista em vídeo - Paulistão feminino começa com vitória do Palmeiras sobre o Realidade Jovem

