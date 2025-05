Parlamentares pressionam por alternativas ao aumento do IOF em até dez dias Câmara e Senado demandam soluções para evitar impactos negativos do imposto JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 00h06 (Atualizado em 30/05/2025 - 00h06 ) twitter

Alcolumbre e Motta dão 10 dias para a Fazenda apresentar alternativas ao aumento do IOF

Os presidentes da Câmara e do Senado deram um prazo de dez dias para que o Ministério da Fazenda apresente alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A insatisfação com essa medida foi manifestada pelo presidente da Câmara após ouvir os líderes partidários.

O aumento do IOF teria impacto significativo sobre empréstimos, investimentos e transações com moeda estrangeira, podendo gerar uma arrecadação adicional de R$ 20 bilhões neste ano e R$ 41 bilhões em 2026.

Hugo Mota sugeriu alternativas como a revisão de isenções fiscais e a reforma administrativa. Recentemente, ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, discutiram essas questões com o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Até o momento, Haddad não confirmou se apresentará alternativas dentro do prazo estipulado.

Assista em vídeo - Alcolumbre e Motta dão 10 dias para a Fazenda apresentar alternativas ao aumento do IOF

