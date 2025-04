Participação de jovens no mercado de trabalho aumenta Levantamento destaca redução no número de jovens que não estudam nem trabalham JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h33 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Presença de jovens no mercado cresce e número dos chamados ‘nem-nem’ atinge o menor patamar

Um levantamento do Ministério do Trabalho em colaboração com o Centro de Integração Empresa-Escola indica um aumento na participação dos jovens no mercado de trabalho. O número dos chamados “nem nem”, jovens que não trabalham nem estudam, caiu para 5,3 milhões, o menor desde o início da série em 2012. A taxa de desocupação entre jovens de 18 a 24 anos caiu de 25% em 2019 para 14% no ano passado.

Especialistas apontam que a expansão do ensino técnico e programas de aprendizagem têm sido fundamentais para essa mudança. Comércio, serviços e tecnologia são os setores que mais contratam essa faixa etária atualmente. Além disso, houve um aumento significativo no número de estagiários no país nos primeiros meses deste ano.

Assista em vídeo - Presença de jovens no mercado cresce e número dos chamados ‘nem-nem’ atinge o menor patamar

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!