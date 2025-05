Partido de centro-direita vence eleições em Portugal pela segunda vez consecutiva Com 32,9% dos votos, a Aliança Democrática, de Luís Montenegro, garantiu 89 cadeiras no parlamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 22h12 (Atualizado em 19/05/2025 - 22h12 ) twitter

Partido de centro-direita vence as eleições em Portugal pela segunda vez consecutiva

A Aliança Democrática, de centro-direita, venceu as eleições em Portugal pela segunda vez consecutiva com 32,9% dos votos, assegurando 89 cadeiras no parlamento. O partido Chega também avançou e poderá liderar a oposição com 22,6% dos votos e igual número de assentos que os socialistas.

Os socialistas enfrentaram seu pior resultado desde 1985 com apenas 23,4% dos votos e elegeram 58 deputados, levando Pedro Nuno Santos a abandonar a liderança do partido. A partir desta terça-feira (20), o presidente Marcelo Rebelo de Sousa iniciará conversas para formar o novo governo.

Apesar de não ter maioria no congresso, Luís Montenegro é esperado para liderar novamente. Os resultados finais ainda dependem da contagem dos votos dos eleitores no exterior que definirão os últimos quatro deputados.

