Partido de Nicolás Maduro vence eleições com baixa participação na Venezuela

Sem metade dos eleitores, partido de Maduro vence as eleições legislativas e regionais na Venezuela

O partido do presidente Nicolás Maduro garantiu uma vitória significativa nas eleições legislativas e regionais da Venezuela. O partido conquistou controle em 23 dos 24 governos estaduais e obteve maioria no parlamento. A votação foi marcada por baixa adesão popular, com apenas 42% dos mais de 21 milhões de eleitores participando. A oposição optou por boicotar o pleito, não apresentando candidatos e incentivando a população a se abster de votar.

Pela primeira vez, representantes foram eleitos para o Essequibo, região disputada com a Guiana. Este resultado consolida ainda mais a posição política do partido governista no país.

