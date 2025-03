Passageiros de ônibus são assaltados pelo segundo dia seguido na avenida Brasil, no Rio JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/03/2025 - 19h01 (Atualizado em 17/03/2025 - 01h04 ) twitter

Pelo segundo dia seguido, passageiros de um ônibus foram assaltados na avenida Brasil, no Rio de Janeiro. 70 passageiros estavam no coletivo no momento em que um homem entrou e anunciou o assalto. O criminoso obrigou o motorista a seguir para uma comunidade na região central. No meio do caminho, algumas vítimas chamaram a atenção de uma viatura da polícia. Quando o criminoso desceu, acabou preso. Ele estava com uma réplica de pistola.

