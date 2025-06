Pedras contra ônibus geram pânico em São Paulo Ataques deixam motoristas e passageiros apreensivos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h27 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h27 ) twitter

SP registra 47 ataques com pedras a ônibus em apenas cinco dias

Em São Paulo, ônibus foram alvo de ataques com pedras em cinco dias consecutivos, totalizando 47 incidentes. Os casos ocorreram principalmente na zona sul da cidade e na região metropolitana, incluindo Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema. Um suspeito foi detido em Diadema.

A Secretaria de Mobilidade e a SP Trans registraram os incidentes e a polícia investiga as motivações dos crimes enquanto busca identificar os responsáveis. Motoristas temem que as pedras possam causar acidentes devido ao reflexo dos vidros quebrados.

Além dos ataques com pedras, houve um incidente grave onde criminosos incendiaram um ônibus com passageiros dentro. As empresas responsáveis confirmaram que os veículos danificados foram reparados e já estão operando novamente.

