Pedro Lucas recusa convite para Ministério das Comunicações

Pedro Lucas, do União Brasil, recusa o convite para assumir o Ministério das Comunicações

O deputado Pedro Lucas, líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, recusou o convite do Palácio do Planalto para assumir o Ministério das Comunicações. A decisão foi tomada após reunião com o presidente do partido, Antônio Rueda, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A vaga surgiu após a demissão de Juscelino Filho, acusado de desvio de recursos públicos. A recusa de Pedro Lucas está ligada à divisão no União Brasil entre apoiadores e opositores do governo Lula, temendo que a liderança ficasse com a ala oposicionista.

Com essa decisão, o União Brasil planeja indicar um novo nome para avaliação do presidente Lula. Outras legendas aliadas também demonstram interesse na vaga ministerial.

