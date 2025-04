Ladrões que roubaram nove veículos de luxo em SC batem de frente com carro de família durante fuga

Durante fuga após o roubo de diversos carros de luxo, em Jaraguá do Sul (SC), um dos criminosos bateu de frente com o veículo de uma família que viajava para Gaspar. Quatros pessoas ficaram feridas; o condutor foi retirado das ferragens em estado gravíssimo e conduzido ao Hospital Municipal São José, em Joinville. Até o momento, dez suspeitos já foram localizados e presos. O acidente aconteceu na BR-101 no limite com Garuva, no norte catarinense. A colisão aconteceu pouco após a Polícia Militar iniciar uma perseguição contra os criminosos na rodovia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!