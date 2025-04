Pesquisa destaca riscos de redes sociais para jovens Estudo revela desafios online que podem evoluir para ameaças graves JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 01h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pesquisa do Real Time Big Data mostra importância do controle de redes sociais e jogos online

Um estudo do Instituto Real Time Big Data, encomendado pelo Jornal da Record, revela que redes sociais e jogos online podem representar sérios riscos para crianças e adolescentes. A pesquisa destaca a importância do controle das atividades online por responsáveis e autoridades, pois desafios inicialmente inofensivos podem se transformar em chantagens e ameaças de morte.

Quase 70% dos entrevistados já ouviram falar sobre desafios perigosos entre adolescentes online, enquanto 83% temem que conhecidos possam participar desses desafios. Além disso, a interação com desconhecidos em grupos virtuais pode levar ao isolamento social e transtornos psiquiátricos.

O estudo também aborda o termo “incel”, com 89% dos entrevistados desconhecendo seu significado. Incels são indivíduos que expressam ódio contra mulheres na internet devido a insucessos amorosos. Sobre o uso de celulares nas escolas, 54% dos participantes apoiam a proibição estabelecida por lei recentemente.

Os dados foram coletados em uma pesquisa com mil pessoas em todas as regiões do Brasil nos dias 8 e 9 de abril. A pesquisa reforça a necessidade de um controle mais rigoroso do uso tecnológico entre jovens, com forte apoio ao aumento da fiscalização pelas autoridades.

‌



Assista em vídeo - Pesquisa do Real Time Big Data mostra importância do controle de redes sociais e jogos online

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!