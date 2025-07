Pesquisa do Procon destaca variação de preços de remédios acima de 400% Farmácias online oferecem remédios genéricos em média 14% mais baratos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 23h51 (Atualizado em 01/07/2025 - 23h51 ) twitter

Diferença entre preços de remédios em farmácias físicas e online pode passar de 400%, revela Procon

Um estudo realizado pelo Procon revelou uma grande variação nos preços de medicamentos em farmácias físicas e online, com diferenças superando os 400%. Entre os medicamentos analisados estão amoxicilina, dipirona em gotas e nimesulida, que mostraram variações significativas.

De acordo com o levantamento, a amoxicilina apresentou uma diferença de preço de 235%, enquanto a dipirona em gotas teve uma variação de 205%. O anti-inflamatório nimesulida foi o que apresentou a maior disparidade, com uma diferença de preço de até 450%. A pesquisa destacou ainda as vantagens de comprar em farmácias online, onde os remédios genéricos tendem a ser em média quase 14% mais baratos que nas lojas físicas. Além disso, os medicamentos de referência ficam cerca de 3,7% mais acessíveis.

Pesquisar preços antes de comprar medicamentos pode ajudar consumidores a economizar, principalmente em períodos de maior demanda, como nos meses de inverno. Para aqueles com acesso à internet, a pesquisa online é uma ferramenta importante para garantir o melhor preço e otimizar o orçamento destinado à saúde.

