Pesquisa revela insatisfação com técnico da seleção brasileira Maioria dos brasileiros desaprova atuação de Dorival Júnior no comando do time JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h56 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h56 )

Real Time Big Data: 62% dos brasileiros querem Dorival fora da seleção

Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Real Time Big Data, encomendada pelo Jornal da Record, revelou que 64% dos entrevistados desaprovam o trabalho de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Além disso, 62% dos participantes acreditam que ele não deve continuar no cargo.

A pesquisa também explorou a opinião dos brasileiros sobre a possibilidade de um técnico estrangeiro liderar a equipe nacional. As respostas foram divididas, com 45% apoiando a ideia e 41% se opondo. Quanto à classificação para a Copa do Mundo, 73% dos entrevistados estão confiantes de que o Brasil conseguirá se classificar, apesar do atual quarto lugar nas eliminatórias.

A ausência de Neymar na equipe também foi abordada, com 69% dos participantes sentindo falta do jogador. Enquanto isso, apenas 20% acreditam que a ausência do craque não faz diferença para o time.

