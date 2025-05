Pesquisa revela insegurança na internet para adolescentes no Brasil Estudo destaca preocupações crescentes com segurança online entre jovens JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 01/05/2025 - 00h16 ) twitter

Exclusivo: mais da metade dos brasileiros considera a internet um ambiente inseguro

Uma pesquisa exclusiva realizada para o Jornal da Record indica que a maioria dos brasileiros considera a internet um ambiente inseguro para adolescentes. O estudo entrevistou 2 mil pessoas em mais de 130 municípios do país, revelando que entre os jovens essa preocupação é ainda maior, com quase um terço acreditando que as redes sociais são extremamente inseguras.

Além disso, a pesquisa aponta que 82% dos brasileiros já foram expostos a situações de bullying online. A faixa etária de 16 a 24 anos é a que mais relata experiências de cyberbullying, considerado crime no Brasil com pena de até quatro anos de prisão.

A regulamentação das redes sociais está sendo discutida no Congresso Nacional com o objetivo de criar um ambiente virtual mais seguro e estabelecer regras claras para as plataformas. Atualmente, as decisões legais se baseiam no marco civil da internet de 2014. Este debate busca envolver toda a sociedade para que diferentes pontos de vista sejam considerados.

