Petrobras reduz preço da gasolina em 5,6% nas distribuidoras Redução nos postos pode variar conforme estoque e custos operacionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h24 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Petrobras anuncia redução de 5,6% no preço da gasolina a partir desta terça (3)

A Petrobras anunciou uma redução de 5,6% no preço da gasolina para as distribuidoras, válida a partir desta terça-feira. O litro será reduzido em R$ 0,17 para as distribuidoras. No entanto, nos postos de combustíveis, a expectativa é que a redução seja de aproximadamente R$ 0,12 por litro. Esse repasse ao consumidor final não é imediato e depende de fatores como estoque disponível, custos operacionais e margem de lucro de cada estabelecimento.

A queda no preço do petróleo no mercado internacional e uma boa safra de cana-de-açúcar contribuíram para essa decisão. A mistura obrigatória de etanol na gasolina também influencia o preço final. Na semana anterior, a Agência Nacional do Petróleo registrou um preço médio de R$ 6,27 por litro. Consumidores estão atentos às variações locais de preços devido à concorrência entre postos.

Assista em vídeo - Petrobras anuncia redução de 5,6% no preço da gasolina a partir desta terça (3)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!