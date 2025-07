PF apreende mais de duas toneladas de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo em 2025 Volume já supera todo o ano de 2024; Polícia Federal intensifica operações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h05 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Polí­cia Federal apreendeu quase 2,3 toneladas de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo entre janeiro e julho de 2025.

O volume de apreensões já supera o total de todo o ano de 2024.

Entre os métodos usados para enviar drogas, destacam-se esconderijos em malas e livros infantis.

A ingestão de cápsulas de drogas preocupa autoridades devido aos riscos à saúde dos envolvidos.

PF apreende mais de duas toneladas de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo em 2025

A Polícia Federal apreendeu quase 2,3 toneladas de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, entre janeiro e julho de 2025. Este volume já ultrapassa o total de apreensões realizadas durante todo o ano anterior.

Os flagrantes no aeroporto são frequentes, com métodos variados para tentar enviar drogas ao exterior. Em um dos casos, três quilos de cocaína foram descobertos em um fundo falso de uma mala pertencente a um cidadão do Suriname, que pretendia viajar para o Catar. Ele foi preso em flagrante. Em outra ocorrência, um sueco foi detido ao tentar embarcar com cocaína escondida em livros infantis, com destino a Atenas, na Grécia.

Além de drogas saindo do Brasil, como cocaína, o aeroporto também é ponto de entrada de derivados da maconha. Um caso notável envolveu um brasileiro que ingeriu cápsulas de cocaína para uma viagem a Paris. Ele foi hospitalizado sob custódia e responderá por tráfico internacional.

A prática de engolir drogas preocupa as autoridades devido aos riscos para os envolvidos. Segundo a Polícia Federal, “essas pessoas são dopadas no processo de engolir essas cápsulas e muitas vezes vítimas de outros crimes cometidos pela quadrilha.”

‌



Assista ao vídeo - PF apreende mais de duas toneladas de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo em 2025

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!