PF faz nova operação contra suspeitos de fazer descontos ilegais de beneficiários do INSS Operação em Presidente Prudente investiga esquema de descontos ilegais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h59 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h59 )

PF faz nova operação contra suspeitos de fazer descontos ilegais de beneficiários do INSS

A Polícia Federal realizou uma operação em Presidente Prudente, interior de São Paulo, visando combater fraudes relacionadas a descontos não autorizados em benefícios do INSS. A ação foi autorizada pela Justiça Federal em Brasília e incluiu mandados de busca e apreensão.

As investigações apontam para uma rede financeira suspeita envolvendo Carlos Roberto Ferreira, presidente da CONAFER. A entidade recebeu mais de R$ 100 milhões do Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Destes recursos, R$ 812 mil foram supostamente transferidos para Cícero Marcelino e Ingrid Pikinskeni, alvos diretos da operação.

Na residência do casal, foram apreendidos veículos de luxo, como carros de colecionador e motos. As autoridades acreditam que esses bens foram adquiridos com dinheiro desviado.

A CONAFER teve um aumento expressivo nos repasses do INSS, passando de R$ 350 mil em 2019 para R$ 202 milhões em 2023. Este caso faz parte das ações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União contra esquemas fraudulentos no INSS. Estima-se que o prejuízo aos beneficiários possa chegar a R$ 6,3 bilhões. A Advocacia Geral da União busca o bloqueio de R$ 2,6 bilhões em ativos relacionados ao esquema.

Não houve retorno da CONAFER ou dos advogados dos investigados até o momento.

