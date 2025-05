PF investiga desvio de verbas em contratos hospitalares em Goiás Empresas terceirizadas e Instituto Gerir estão sob suspeita de irregularidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/05/2025 - 00h20 (Atualizado em 31/05/2025 - 00h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PF investiga contratos entre organização social que administra hospitais e empresas terceirizadas em

A Polícia Federal está investigando um suposto esquema de desvio de recursos públicos envolvendo o Instituto Gerir, organização social responsável pela administração de hospitais em diversos estados, e empresas terceirizadas no estado de Goiás. No centro das investigações estão contratos de limpeza hospitalar firmados com a empresa DM Clean, que recebeu mais de R$ 5 milhões. Damari Angélica Ribeiro, sócia da DM Clean, acusa os advogados Wilson Rodrigues de Faria e Leonardo Masilo, ligados ao escritório WFaria, de usarem informações privilegiadas para obter contratos.

O escritório WFaria foi contratado pelo Instituto Gerir para fiscalizar as unidades hospitalares e garantir a conformidade das operações. No entanto, as investigações sugerem que o escritório se beneficiou financeiramente dessa posição. A empresa DM Clean encerrou suas atividades com dívidas significativas. Damari busca na Justiça o reconhecimento formal dos advogados como sócios da DM Clean e uma indenização.

A investigação está sob responsabilidade do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GAECO) devido à suspeita de desvio de verbas federais. A defesa dos advogados nega a acusação de sociedade oculta, alegando que eles apenas emprestaram dinheiro e prestaram serviços jurídicos à DM Clean.

Assista em vídeo - PF investiga contratos entre organização social que administra hospitais e empresas terceirizadas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!