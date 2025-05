Alerta: consumidores relatam furto de objetos em entregas por aplicativos

O número de furtos de objetos durante entregas por aplicativos tem crescido em todo o país. Em São Paulo, um entregador é investigado por furtar uma caixa de som de um cliente após recolher a encomenda e não realizar a entrega ao destinatário. Segundo especialistas, é fundamental registrar o conteúdo enviado e fotografar o entregador para possíveis ações judiciais. A empresa responsável afirmou ter suspendido a conta do entregador da caixa de som. A Polícia Civil já identificou o autor do furto e investiga o caso.



