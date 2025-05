Após disputa judicial, cachorro que auxilia criança com autismo consegue embarcar do RJ para Lisboa

Depois de uma batalha judicial e mais de 50 dias de espera, o cachorro Teddy, um labrador de 3 anos, treinado para oferecer suporte emocional a uma menina de 12 anos com transtorno do espectro autista, embarcou nesta sexta-feira (30) para Lisboa, Portugal, onde vai reencontrar a família. A viagem só foi possível após uma longa disputa com a companhia aérea, que chegou a negar o embarque mesmo com ordem judicial, alegando que o animal não poderia viajar desacompanhado da criança. A situação gerou o cancelamento de voos e transtornos a passageiros, mas foi resolvida com a presença do treinador do cão, que viajou com Teddy na cabine, conforme exigido pelas regras da empresa.



