Diversas regiões do Brasil registram dia mais frio do ano nesta sexta (30)

Várias regiões do Brasil tiveram o dia mais frio do ano nas primeiras horas desta sexta-feira (30). Muitas cidades registraram temperaturas perto de zero. A frente fria derrubou as temperaturas do interior de São Paulo. Piratininga amanheceu com a grama coberta de gelo. Os termômetros registraram 1,6°C. Em Santa Catarina, no Sul do país, meia tonelada de sal foi jogada na serra do rio do Rastro para derreter o gelo da pista e evitar acidentes. Na quinta-feira (29), a região ficou coberta por neve.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!