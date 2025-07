PF investiga esquema de desvio de verbas no DNIT em quatro estados Operação resulta em apreensões e afastamento de superintendente no Amapá JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 23h47 (Atualizado em 22/07/2025 - 23h47 ) twitter

PF realiza operação para investigar suposto esquema de desvio de verbas públicas no DNIT

A Polícia Federal realizou uma operação em quatro estados para investigar um suposto esquema de desvio de verbas públicas no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A PF e a Controladoria-Geral da União cumpriram dez mandados de busca e apreensão no Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso e Amazonas. Durante a ação, foram apreendidos carros de luxo, obras de arte, joias, relógios e armas.

A Justiça Federal determinou o afastamento de Marcelo Vieira Linhares, superintendente do DNIT no Amapá, além do bloqueio de R$ 8 milhões em bens dos investigados. As investigações começaram após denúncias de fraudes em licitações do DNIT para a manutenção da BR-156 no Amapá.

Entre os investigados está Breno Barbosa Chaves Pinto, suplente do presidente do Senado Davi Alcolumbre. Em nota, Alcolumbre afirmou que todos devem prestar esclarecimentos à Justiça. O DNIT repudiou práticas fraudulentas e reafirmou seu compromisso com a legalidade.

