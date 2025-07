O etanol está mais barato em seis capitais, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Muita gente voltou a fazer o cálculo para saber qual combustível vale mais a pena na hora de abastecer. Nos postos de Goiânia, o etanol virou preferência dos motoristas que querem economizar. Em uma semana, o litro do combustível ficou R$ 0,89 mais barato em alguns postos. De acordo com a pesquisa semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo, além de Goiânia, o etanol é mais vantajoso em outras cinco capitais brasileiras: Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba. A justificativa para a queda nos preços está no período de safra da cana-de-açúcar e nas férias escolares.



