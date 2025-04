PF investiga quadrilha por espalhar desinformação nas eleições de 2024 Operação policial busca desarticular esquema de fake news em várias cidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 20h57 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quadrilha é suspeita de movimentar R$ 3,5 bilhões para espalhar notícias falsas nas eleições de 2024

A Polícia Federal está investigando um grupo criminoso acusado de movimentar R$ 3,5 bilhões para disseminar notícias falsas nas eleições municipais de 2024. A ação policial incluiu o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, além de outras cidades.

Os alvos da operação incluem o prefeito de Cabo Frio, conhecido como Doutor Serginho, que nega envolvimento no esquema. De acordo com a Polícia Federal, os suspeitos contratavam atores para encenar situações em locais movimentados com o objetivo de prejudicar candidatos. As gravações eram financiadas com recursos públicos e divulgadas nas redes sociais.

As investigações também ocorreram em Itaguaí, Mangaratiba e Juiz de Fora, em Minas Gerais. A justiça ordenou o bloqueio de aproximadamente R$ 3,5 bilhões em contas dos investigados e a suspensão das atividades de oito empresas, algumas delas de fachada. O prefeito afirmou estar sendo vítima de injustiça e prometeu provar sua inocência.

Assista em vídeo - Quadrilha é suspeita de movimentar R$ 3,5 bilhões para espalhar notícias falsas nas eleições de 2024

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!