PF investigará Bolsonaro em caso envolvendo Eduardo Bolsonaro Deputado é suspeito de influenciar sanções dos EUA contra autoridades brasileiras JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h32 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h32 )

PF deve ouvir Bolsonaro na investigação que apura conduta de Eduardo nos EUA

A Polícia Federal iniciará uma investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação às ações de seu filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. O deputado licenciado é suspeito de tentar influenciar o governo norte-americano a impor sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades do Brasil. A autorização para que Eduardo preste esclarecimentos por escrito foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Eduardo Bolsonaro, que atualmente reside nos Estados Unidos, licenciou-se de seu cargo em março. A investigação busca esclarecer se ele estaria interferindo em um inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Entre os possíveis crimes investigados estão coação no curso do processo, obstrução de investigação sobre organizações criminosas e abolição violenta do Estado de direito.

A Procuradoria Geral da República destacou que postagens e entrevistas de Eduardo sugerem que ele tenta influenciar o judiciário brasileiro, beneficiando seu pai, o ex-presidente. Em resposta, Eduardo Bolsonaro afirmou em rede social que regimes autoritários costumam perseguir e prender famílias de dissidentes políticos.

O ministro Alexandre de Moraes também determinou que Jair Bolsonaro seja ouvido pela Polícia Federal em um prazo de dez dias. Além disso, solicitou ao Itamaraty que indique diplomatas nos Estados Unidos que possam colaborar com a investigação.

