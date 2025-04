PF prende dez pessoas no Pará e no Paraná em operação contra o tráfico de drogas Quadrilha usava rotas estratégicas e bens de luxo para distribuir drogas pelo Brasil; duas pessoas estão foragidas na Alemanha JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 00h34 (Atualizado em 10/04/2025 - 00h34 ) twitter

PF prende dez pessoas no Pará e no Paraná em operação contra o tráfico de drogas

A Polícia Federal prendeu dez indivíduos no Pará e no Paraná, suspeitos de integrar um esquema de tráfico de drogas. A organização criminosa estava envolvida na importação e distribuição de cocaína, crack e maconha, utilizando rotas estratégicas e veículos de luxo com compartimentos ocultos para transporte.

O grupo operava com duas rotas principais: uma pelo Paraguai, com entrada em Cascavel, Paraná, e outra pela Bolívia, com entrada no Pará pelo Rio Amazonas. As drogas eram fracionadas em fazendas localizadas em Monte Alegre, Pará, antes de serem distribuídas para outros estados, com foco em São Paulo e Rio de Janeiro.

Além das prisões, a operação revelou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro por meio de investimentos em propriedades. A Justiça Federal autorizou a inclusão dos dois membros foragidos na Alemanha na lista da Interpol.

Assista em vídeo - PF prende dez pessoas no Pará e no Paraná em operação contra o tráfico de drogas

