PF prende quatro suspeitos de tráfico internacional de drogas com malas falsas

RESUMO DA NOTÍCIA A Policia Federal prendeu quatro suspeitos de tráfico internacional de drogas.

A quadrilha enviava cocaína para a Europa utilizando malas com fundos falsos.

A operação resultou na apreensão de armas, relógios de luxo e o bloqueio de 10 milhões de reais em bens.

Autoridades francesas e portuguesas colaboraram, e 258 pessoas foram presas no aeroporto de Guarulhos este ano.

PF prende quatro pessoas suspeitas de enviar cocaína para a Europa em fundos falsos de malas

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que enviava cocaína para a Europa usando malas com fundos falsos. A operação foi realizada em cidades do interior de São Paulo, Goiás e Espírito Santo. Durante a ação, armas e relógios de luxo foram apreendidos.

As investigações revelaram que o grupo utilizava voos comerciais pelos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Guarulhos, em São Paulo. Os criminosos recrutavam indivíduos para transportar as drogas e instruíam-nos sobre como enganar as autoridades durante entrevistas.

Além das prisões, foram sequestrados bens e bloqueadas contas bancárias dos envolvidos, totalizando cerca de 10 milhões de reais. A operação teve início após a prisão de um casal no ano passado com cocaína escondida em uma mala no aeroporto de Viracopos.

As autoridades francesas e portuguesas colaboraram na operação. No aeroporto de Guarulhos, mais de duas toneladas de drogas foram apreendidas no primeiro semestre deste ano, resultando na prisão de 258 pessoas. Os detidos enfrentam acusações que podem levar a penas de até 45 anos de prisão.

