PGR pede a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão por mandarem matar Marielle Franco O delegado Rivaldo Barbosa também é acusado de ajudar no planejamento do crime JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 22h44 (Atualizado em 13/05/2025 - 22h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

PGR pede a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão por mandarem matar Marielle Franco

A Procuradoria Geral da República pediu a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, além do delegado Rivaldo Barbosa. A PGR acusa os irmãos de serem os mandantes das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. O delegado Rivaldo Barbosa também é acusado de ajudar no planejamento do crime. Todos negam envolvimento nos crimes. As defesas têm um prazo de 30 dias para se manifestar sobre as acusações.

Assista em vídeo - PGR pede a condenação dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão por mandarem matar Marielle Franco

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!