Pix automático: novo serviço do Banco Central para pagamentos recorrentes

Pix automático começa a funcionar no próximo dia 16, anuncia Banco Central

O Banco Central anunciou o lançamento do Pix automático, uma funcionalidade que permitirá o agendamento de pagamentos recorrentes de maneira gratuita e segura, disponível a partir do dia 16 deste mês. Este serviço funcionará como um débito automático, permitindo que contas como água, luz, escola e academia sejam pagas na data de vencimento com autorização prévia do consumidor. Os usuários poderão definir um valor máximo para cada cobrança e serão notificados antes do pagamento para conferir os dados.

No ano passado, quase R$ 64 bilhões em transações foram realizadas via Pix, movimentando cerca de R$ 27 trilhões. Com o Pix Automático, espera-se facilitar o processo de pagamento para consumidores e empresas.

Assista em vídeo - Pix automático começa a funcionar no próximo dia 16, anuncia Banco Central

