Ministério pede apoio a órgãos federais para que redução da Petrobras chegue aos consumidores finais

O Ministério de Minas e Energia pediu apoio a órgãos federais para que a redução de preços da Petrobras seja repassada para os consumidores. Nas bombas dos postos de Brasília, os motoristas ainda não perceberam nenhuma redução nos preços. Essa mesma situação se repete pelo país. Agora, o Ministério de Minas e Energia pediu apoio ao Cade - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, à Agência Nacional do Petróleo, ANP, ao Inmetro, à Secretaria Nacional do Consumidor e à Receita Federal. Ontem (3), a Petrobras diminuiu o preço de venda da gasolina para as refinarias em 5,6%, uma redução de R$ 0,17 por litro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!