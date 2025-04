PL assegura apoio para urgência no projeto de anistia na Câmara Líder do Partido Liberal afirma ter mais que as 257 assinaturas necessárias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 23h37 (Atualizado em 11/04/2025 - 23h37 ) twitter

O Partido Liberal anunciou ter garantido o apoio necessário para aprovar a urgência do projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O líder do PL na Câmara afirmou ter obtido mais do que as 257 assinaturas exigidas para a urgência.

A oposição busca usar esse apoio para evitar que o projeto passe por comissões, pressionando o presidente da Câmara, Hugo Motta, a pautar o texto diretamente no plenário. O projeto enfrenta resistência do governo e do Supremo Tribunal Federal, que consideram a proposta uma interferência no Judiciário.

Todos os deputados do PL assinaram a proposta, com apoio também de partidos como Progressistas, Republicanos, União Brasil, PSD e MDB, além de outros seis partidos.

