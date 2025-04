PM é preso por executar três jovens após festa em Salvador (BA) Imagens mostram perseguição e execução após evento Paredão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 22h42 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h42 ) twitter

Exclusivo: veja as imagens de PM preso por executar três pessoas após briga em uma festa na Bahia

O soldado da Polícia Militar Elson Wagner dos Santos foi detido em Salvador (BA), acusado de matar três jovens após uma discussão durante a festa conhecida como Paredão. O incidente ocorreu em fevereiro deste ano e foi capturado por câmeras de segurança, que mostram o soldado perseguindo um carro em sua moto, obrigando os ocupantes a saírem e deitarem no chão antes de disparar contra eles.

Três das vítimas morreram na hora, enquanto uma quarta sobreviveu fingindo-se de morta no banco traseiro do veículo. O depoimento desse sobrevivente foi crucial para identificar o autor dos disparos. Na casa do policial, foram encontradas armas, munições e a camisa usada no dia do crime. Atualmente, ele está preso no batalhão de choque à disposição da Justiça.

