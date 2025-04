Esquema de empréstimos ilegais ligado a facção cobrava juros de até 30% ao mês no ABC Paulista

A polícia investiga um esquema de agiotagem na região do ABC Paulista. A suspeita é que o grupo, ligado a uma facção criminosa, tenha movimentado cerca de R$ 1,2 milhão em apenas um mês em um dos endereços investigados. Policiais desta delegacia de Diadema (SP) descobriram a existência de uma espécie de ‘banco do crime’, que tem como alvo pessoas de baixo poder aquisitivo e sem acesso ao sistema financeiro. De acordo com a investigação, os criminosos não exigiam nenhum documento, nem comprovação de renda e cobravam juros que chegavam a 30% ao mês. O pagamento era exigido com violência e ameaças de morte. Uma mulher foi presa suspeita de ser uma das operadoras.



