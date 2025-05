PM é preso por feminicídio após matar ex-companheira em clínica em Santos Filha do casal ficou ferida durante ataque em clínica médica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h19 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h19 ) twitter

PM é preso por feminicídio após invadir clínica médica e matar a companheira em Santos (SP)

Um policial militar foi preso por feminicídio após invadir uma clínica médica em Santos e matar sua ex-companheira, Amanda Fernandes. A filha do casal, de 10 anos, também ficou ferida no ataque. Amanda estava em uma consulta na clínica quando foi atingida por tiros e facadas. A menina foi baleada no braço e no ombro e precisou passar por cirurgia. Amigos e familiares relataram que o casal vivia em conflito constante. O sargento Samir Nascimento Rodrigues de Carvalho foi detido em flagrante na delegacia.

