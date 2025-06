Polícia apreende carro blindado por traficantes no Rio Veículo roubado era usado em confrontos na comunidade do Dendê JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 23h14 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h14 ) twitter

Policiais apreendem carro blindado por traficantes que era usado em confrontos no RJ

Policiais no Rio de Janeiro apreenderam um carro adaptado e blindado por traficantes para ser usado em confrontos na comunidade do Dendê, na zona norte da cidade. O veículo roubado foi modificado internamente com chapas metálicas. Criminosos fizeram aberturas no vidro e na lataria para apoiar armas e atirar de dentro do carro. A estrutura é semelhante à dos blindados usados pela Polícia Militar em suas operações. Durante a ação, foram apreendidos quatro fuzis e quatro pistolas.

