Polícia apreende moto usada na fuga do assaltante que matou arquiteto em SP Justiça autorizou a prisão temporária do atirador JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h32 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h32 )

Polícia apreende moto de homem que dava cobertura ao assaltante que matou arquiteto em SP

A polícia identificou dois suspeitos envolvidos no roubo que resultou na morte do arquiteto Jefferson Aguiar na zona oeste de São Paulo. A Justiça autorizou a prisão temporária do atirador, e a moto utilizada na fuga foi apreendida. O crime ocorreu quando Aguiar presenciou um assalto e tentou intervir, atropelando o criminoso com seu carro, mas acabou sendo baleado.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o arquiteto tentou impedir o roubo ao avançar com seu veículo contra o assaltante de moto. Após ser atropelado, o criminoso disparou contra Aguiar. O comparsa do atirador, que dava cobertura, também foi flagrado pelas câmeras fugindo em direção à Marginal Pinheiros. As investigações apontam que o assaltante escapou na garupa da moto do cúmplice.

Durante buscas em uma comunidade na zona sul de São Paulo, policiais localizaram a moto usada na fuga. As autoridades continuam em busca dos suspeitos, enquanto a recomendação da polícia é de que as vítimas não reajam a assaltos. Outros casos de reação a roubos foram registrados recentemente na cidade, destacando a importância da cautela em situações de risco.

