Transportadoras marcam peças de caminhões com números da placa ou chassi para combater roubo

Para combater o roubo de caminhões, donos de transportadoras têm investido na chamada "vacina das peças". Marcações com os números da placa ou do chassi que tornam mais difícil a revenda de peças no mercado ilegal. Uma gravação desse tipo é praticamente impossível de remover, tornando mais difícil a revenda no mercado ilegal. Além disso, fitas reflexivas são adicionadas em cada gravação, para que o criminoso saiba que o alvo está vacinado contra roubos.



