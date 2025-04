Polícia procura criminoso que atirou e matou arquiteto após um assalto em SP

A polícia de São Paulo procura pelo criminoso que atirou e matou um arquiteto após um assalto na zona oeste da cidade. Toda ação foi gravada. A câmera de segurança de um prédio do bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista, registrou o momento em que um homem armado aborda uma mulher. O criminoso parece digitar algo no celular da vítima e foge pela calçada. Neste momento, o arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, passa em um carro e diminui a velocidade. Tempos depois, atropela o criminoso, que se levanta e atira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!