Polícia Civil de SP identifica R$ 18 bi em lavagem de dinheiro desde 2023 Recursos podem financiar segurança pública estadual JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h29 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia já identificou mais de R$ 18 bi em possíveis lavagens de dinheiro desde 2023

Desde 2023, o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de São Paulo identificou mais de R$ 18 bilhões em movimentações bancárias suspeitas ligadas ao crime organizado. Uma legislação vigente permite que parte desses recursos seja transferida para financiar a segurança pública no estado.

No ano passado, as investigações detectaram mais de R$9,6 bilhões em transações ilegais, representando um aumento superior a 100% em relação a dois anos atrás. Até abril deste ano, cerca de R$3,7 bilhões estavam sob investigação por suspeita de origem criminosa.

Após identificar indivíduos e valores suspeitos, a polícia solicita à Justiça o bloqueio de contas bancárias e o congelamento de bens. Os valores recuperados são destinados a um fundo que apoia atividades de segurança pública no estado.

O Departamento de Inteligência da Polícia, ao qual o laboratório pertence, conta com mais de mil agentes. A expectativa do secretário é que em dois anos o estado consiga recuperar cerca de R$2 bilhões do crime organizado, tornando a Secretaria da Segurança Pública autossuficiente.

‌



Assista em vídeo - Polícia já identificou mais de R$ 18 bi em possíveis lavagens de dinheiro desde 2023

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!