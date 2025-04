Polícia desarticula quadrilha de carros roubados em São Paulo Nove suspeitos presos por venderem veículos roubados com documentos falsificados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h06 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h06 ) twitter

Exclusivo: polícia prende nove suspeitos de quadrilha que vendia carros roubados na internet

Nove pessoas foram presas na região metropolitana de São Paulo, suspeitas de integrarem uma quadrilha que vendia carros roubados pela internet. A polícia revelou que o grupo criminoso falsificava documentos dos veículos para enganar compradores.

A justiça decretou a prisão preventiva de doze indivíduos envolvidos no esquema, dos quais nove foram detidos em casa. Durante a operação, policiais apreenderam computadores, celulares, máquinas de cartão e cerca de R$ 15 mil em dinheiro em dezoito endereços relacionados à organização criminosa.

A investigação começou após uma denúncia feita em dezembro do ano passado. A quadrilha operava através de quatro núcleos distintos: um responsável por furtos e roubos; outro pela falsificação de documentos e placas; um terceiro pela negociação e venda dos veículos; e o último pelo recebimento e transferência do dinheiro para dificultar o rastreamento das transações financeiras. Todas as contas bancárias usadas foram bloqueadas pela justiça.

Para evitar ser vítima desse tipo de golpe, a polícia recomenda que compradores realizem a vistoria do veículo por conta própria.

