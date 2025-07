Polícia descobre venda ilegal de cetamina no RS; substância é desviada de farmacêutica Oito suspeitos foram presos; cetamina deveria ter sido descartada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 21h05 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h05 ) twitter

Polícia do RS descobre esquema de venda ilegal de anestésico que potencializa efeito de drogas

A polícia no Rio Grande do Sul descobriu um esquema de venda ilegal de cetamina, um potente anestésico usado para intensificar efeitos de drogas ilícitas. Oito suspeitos foram detidos. De acordo com a investigação, a cetamina foi desviada de uma empresa farmacêutica em Anápolis, Goiás, onde deveria ter sido descartada.

As autoridades estão apurando como os criminosos obtiveram a substância e se houve envolvimento de funcionários no desvio.

