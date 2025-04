Polícia desmantela quadrilha de assaltantes de imóveis de luxo no RJ Sete suspeitos foram presos; grupo estaria ligado a traficantes locais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h30 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h30 ) twitter

Polícia prende sete suspeitos de integrar quadrilha que assalta imóveis de luxo no RJ

Sete indivíduos suspeitos de integrarem uma quadrilha responsável por roubos a residências de alto padrão no Rio de Janeiro foram detidos. O esquema envolvia colaboração com traficantes de uma comunidade para a execução dos crimes.

Operações policiais realizadas durante a madrugada resultaram em buscas em mais de vinte locais. Além do Rio, cinco suspeitos foram encontrados em São Paulo, incluindo dois em Taboão da Serra. Com eles, foram apreendidos itens como uma réplica de fuzil, dispositivos eletrônicos, relógios e quantias em dinheiro. A polícia informou que a dupla viajava regularmente ao Rio para efetuar os assaltos.

As investigações tiveram início após a prisão de um taxista no ano anterior, que colaborava com o grupo. Imagens de segurança exibem o momento em que os assaltantes entram em um dos imóveis. Durante o crime, a família foi feita refém, e os assaltantes ainda cooptaram os moradores a realizar transferências financeiras. O local de destino dos bens roubados era o Morro de São Carlos, onde tinham abrigo.

Um dos membros do grupo confessou ter deixado uma guitarra elétrica com traficantes em parte do pagamento pela ajuda recebida. Os criminosos passaram cerca de duas semanas no Rio planejando a operação. A polícia segue na busca por outros participantes da quadrilha e comparsas ligados ao tráfico. Nos desdobramentos, mais duas prisões ocorreram no Rio, uma delas em Copacabana, de um comprador de joias roubadas. Até o momento, não foi possível contatar a defesa dos suspeitos presos.

